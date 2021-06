Suure-Jaani vana tuletõrjetorn on moodsa tervisekoja ainus vana osa, see tehti väljast küll korda, aga sisemus jäi trööstituks. Nii otsustatigi seal viimase koroonapausi ajal remont teha. Nii said rakendust töötajad, kellel parasjagu kohustusi nappis või need sootuks puudusid. «Püüdsime säilitada mõnusa vanaaegse hõngu,» selgitas tervisekoja juhataja Indrek Palu.