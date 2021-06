Rannavalvur Berit Tugi pani rannavalvemaja seinale infotahvli õhus ja vees olevate temperatuurinumbrid ning need veel rannahooaja algust ei kuulutanud. FOTO: Elmo Riig

Esimene rannavalvurite tööpäev Viljandi järve rannas algas kolmandat aastat G4S rannavalvurina tegutsevale Berit Tugile sellega, et ta tõmbas hüppetorni tippu punase lipu. Vesi on veel liiga külm, et suvitajaid ujuma meelitada.