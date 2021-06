Tänasest algab ametlik suplushooaeg

Ametlik hooaeg avatakse randades, mis on hooldatud ja korrastatud, kus on tagatud ujujate ohutus, olemas on info vee kvaliteedi ja valdaja kohta. Veeseiret tehakse ametlikes randades maist augustini. Lisaks vee kvaliteedile jälgitakse, et vees ei oleks jäätmeid, prügi, õli ega sinivetikate põhjustatud õitsenguid.