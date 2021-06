Perevägivallast on viimastel kümnenditel palju räägitud. Erakordselt avameelselt, puudutavalt ja mõjuvalt, nagu näiteks lapsena seksuaalselt ärakasutatuna üksi jäetud Kaia Kiige loos (Eesti Päevaleht, 29. mai). Loodetavasti on see ohvrite olukorda leevendanud, lubanud vähemasti tunda, et ei olda oma õudustega üksi. Ja et mingi väljapääs, mõistmise ja eneseleidmise võimalus on ka kõige kohutavamate läbielamiste järel.