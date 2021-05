Varem ajakirjanikuna töötanud ja nüüd stsenaristina leiba teeniv Kiiler rääkis, et kassid on saatnud teda kogu elutee. "Alati on kodus neid leidunud, parematel aegadel koguni neli. Mulle on meeldinud nende isepäisus ja väärikus," lausus ta. Praegu on tal kodus kass nimega Orav.