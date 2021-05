Viljandi kesklinna ​platsile, kus kunagi asus kino Rubiin, on üles seatud Tartu ülikooli rändnäitus "Läbi kukkumiste tähtede poole". Väljapanekul on näha 12 lugu Tartu ülikooliga seotud inimestest ning kuidas nad on takistusi ületades ikka edasi pürginud ja elus midagi suur saavutanud.