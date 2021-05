Abilinnapea Kalvi Märtini sõnul on tihe liiklus nii Tallinna kui Leola tänaval, kus pole ühtset läbivat võimalust jalgsi või rattaga liikuda. "Tallinna tänav on üks Viljandi põhitänavatest, mis sai hiljuti ka uuendatud. Linnast väljuval suunal paremat kätt on aga jalakäijatel endiselt raske liigelda. Seal puudub kõnnitee ja liiklemiseks on vaid teeperv," sõnas Märtin.

Ka Leola tänaval, kus on kaubanduskeskuste ja ettevõtete tõttu tihe liiklus, ei saa kõnniteel kogu selle pikkuses turvaliselt liigelda. "Leola tänava Nurme ja Tallinna tänava lõigul alustati jalg- ja jalgrattateede ehitamist 2019. aastal, mis tähendab, et osaliselt on seal jalgsi või rattaga liiklemiseks võimalused olemas. Nüüd on plaan neid töid jätkata ja ehitada valmis omavahel ühendatud ja terviklik kergliiklustee linnast väljuval suunal vasakut kätt," ütles abilinnapea ja avaldas lootust, et seal muutub jalakäijatele liikumine oluliselt turvalisemaks.