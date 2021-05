Väljapanekul on 87 põnevat ideed, kuidas võiks linnaruumi kujundada. FOTO: Erakogu

Laekunud ideekavandite suur hulk annab mitmekesise ülevaate nooremate viljandlaste soovidest, milline võiks olla kodulinna avalik ruum. Kuna nii mõnigi kavand sündis Loov Viljandi eestvedaja Heldi Ruiso sõnul koos klassikaaslaste, ema-isa või juhendajaga, siis on ideeloomesse kaasatud veelgi rohkem inimesi.

Näitus on osati jätk kunstikooli, Loov Viljandi ja arhitekt Ülle Maiste juhendamisel olnud kursusele, kus noortele jagati teadmisi avaliku ruumi kujundamisest. Maiste sõnul vajab Vabaduse plats kindlasti täiendusi, et inimestel oleks seal hea ja huvitav olla. Maiste hinnangul täidab mitu esitatud tööd seda eesmärki hästi. "Minu lemmikud on Viljandi kuvandiga hästi haakuvad utoopilis-naivistlikud ettepanekud nagu maasikapurskkaev, pulga otsas vett sülgav lind, Viljandi paadimees klaaskupli sees, Minecrafti lohe-purskkaev, päevalilledest labürint," loetles ta.