Lastekaitsepäeva puhul saab Viljandis vabas õhus perega lustida

Lastekaitsepäeva tegevused on tasuta. Taskuraha on tarvis aga laadal ja kohvikutes ostmiseks.

Linnavalitsusel on palve, et lastekaitsepäeval osalejad desinfitseeriksid käsi enne ja pärast atraktsioonide kasutamist ning hoiaksid distantsi teiste lustijatega. Sündmusest osa saama võib tulla see, kes on terve.