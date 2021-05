«Keeruline, praegu on olukord ülimalt keeruline,» kommenteeris osaühingu Mulgi Ehitus tegevjuht Rein Kessler. Ettevõte ehitab praegu eramaju Viljandi linnas ja vallas ning on tegev paari kortermaja arenduse juures. Ehitamine on viimase poole aastaga märgatavalt kallinenud ning objektide valmimine on ehitusmaterjalide tarneraskuste tõttu jäänud venima. Aasta kokkuvõttes kipub ettevõttele terendama kahjum.