Põllumees ja Viljandi vallavolikogu liige Väino Viide­baum ohkab, kui temalt Vasara külast alguse saava ning kolm kilomeetrit Väluste poole kulgeva teejupi kohta küsida. Just see kruusalõik on tema sõnul kõige hullemas seisus. Remonti ja ehitust on kohalikud endiselt maantee- ja nüüdselt transpordiametilt küsinud pikki aastaid. 2017. aastal korjati ka 115 allkirja ning umbes 30 ettevõtja toetus, kuid abi pole see kohalikele toonud ning lähema kolme aasta jooksul ka ei too.