Vastne Viljandi linnameister Triin Amur teab, et takistused teel on ületamiseks

Nagu Triin Amur ütleb, on ta tekstiilivaldkonna lektorina märganud, et tugeva emotsionaalse sidemega asju hoitakse suurema hoolega ning tahetakse, et need peaksid kaua vastu. Et ta on oma töös keskendunud rõivatööstuse probleemidele ja jätkusuutlikule moedisainile, on väiksem tarbimine ja esemete pikk kasutusiga talle olulised. «Katsun ka ise osta vähe asju. Asjaga peab tekkima äratundmine. Lisaks sellele pean teadma, kust see pärit on ja kuidas valmistatud.»