Viljandi juurtega ansambli Curly Strings sugulastest kõneleva loo «Kannan kaasas kalleid» video on kunstiteos omaette. Muusikud muutuvad selles Ugala grimmikunstniku ja videomeistri abiga arhetüüpseteks tegelasteks, kes pika pidulaua ümber söövad, juttu ajavad, lõbutsevad ja tülitsevad. Sellise kontseptsiooniga muusikavideot ei leia isegi maailma parimate esisajast.

«Ühel märtsikuu neljapäeval helistas mulle tundmatult numbrilt Jaan Jaago, et neil Curly Stringsiga tuleb aprillis uus laul välja, sugulaste teemal, ja sellele oleks videot vaja,» meenutas Margo Siimon, kes on põhikohaga ametis Ugala videomeistrina ja töötab ka stuudios Luxfilm.

Alguses tahtis bänd korraldada video filmimiseks tohutu koosviibimise, aga seda koroonaviiruse levik teha ei lubanud. Selleks et pikalauapeol saaksid kõiki sugulasi kehastada ansambli liikmed ise, kutsusid nad appi Ugala grimmikunstniku Merle Liinsoo.

Kandvat ideed otsides vaatas režissöör Margo Siimon läbi maailma muusikavideote kõigi aegade tippsaja, inspiratsiooni aga ei leidnud. Videomaratoni järel magama minnes tuli talle meelde Eesti mängufilm «Risttuules», milles on kasutatud nõndanimetatud elava pildi (prantsuse keeles tableau vivant) tehnikat, mille puhul on inimesed tardunud ning kaamera liigub nende ümber. Heu­reka! «Mõtlesin, et nii pole tehtud ühtegi muusikavideot ja suguvõsa kokkutulekul ettetulevatest situatsioonidest annaks hästi kihvte staatilisi fotolavastusi tekitada.»