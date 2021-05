Põhja-Sakala valla spordi- ja noorsootööspetsialistil Mati Adamsonil on hea meel, et Suure-Jaani kooli staadion selleks suveks värske ilme saab. FOTO: Elmo Riig

Selle nädala algul löödi kopp maasse Tarvastu gümnaasiumi staadionil, et anda sellele sügiseks uus ilme. Samuti käivad tööd Suure-Jaani gümnaasiumi staadionil, mis peaks valmima augustis. Need kaks staadioni on vaid väike, samas tähtis osa maakonna spordirajatiste võrgustikust, mis on tarvis ajakohastada.