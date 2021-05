Viimase 14 päeva haigestumus 100 000 inimese kohta on 210,4 ning esmaste positiivsete tulemuste osakaal tehtud analüüside koguarvust on 4,5 protsenti.

Ööpäeva jooksul suri kaks koroonaviirusega nakatunud inimest: 76-aastane naine ja 83-aastane mees. Kokku on Eestis surnud 1244 koroonaviirusega nakatunud inimest. 27. mai seisuga on tervenenud 122 277 inimest.

Ööpäeva jooksul manustati 11 414 vaktsiinidoosi, vaktsineerimisi on tehtud kokku 452 861 inimesele, vaktsineerimiskuur on lõpetatud 237 554 inimesel. Üle 70-aastaste hõlmatus vähemalt ühe vaktsiinidoosiga on 65 protsenti. 70+ vanusegruppi on üle 60 protsendi vaktsineeritud kõikides maakondades, välja arvatud Ida-Virumaal.