Haigla taastusravikliiniku juht doktor Krista Lääne selgitas, et post-COVID-19 sündroomi puhul on koroonaviirushaiguse põdemisega kujunenud haigustunnused jäänud püsima 12 nädalaks või kauemaks. "Haigus võib olla kulgenud ka täiesti kergete sümptomitega kodustes tingimustes, võib-olla haistmis- või maitsemeele muutustega, lihasvaluga, liigesvaluga, peavaluga – kuidas kellelgi."

Lääne sõnul on uuringud näidanud, et mõnel kestavad COVID-ist tingitud vaevused pikalt ning neile võib lisanduda ka uusi kaebusi. "Väga levinud on mäluhäired ja keskendumisraskused, pearinglus, uimasus, üldine väsimus, köha, õhupuudus, südame rütmihäired," loetles ta.

Oluline on eristada, kas tegemist on COVID-19-järgsete sümptomitega või on välja löönud mõni varasem krooniline haigus, samuti võib olla tekkinud mõni uus haigus. "Seepärast on meeskonnas lisaks taastusarstile teiste erialade arstid – sisearst, infektsioonihaiguste arst, reumatoloog ja psühhiaater – ning mitme eriala spetsialistid, nagu füsioterapeut, tegevusterapeut ja psühholoog." Tähtis roll on ka õe, sealhulgas vaimse tervise õe vastuvõtul.