Kui Viljandi linnavalitsus ebasobivatest reklaamidest Viljandi bussipeatustes märtsi lõpus teada sai, nõudis ta kiiresti plakatite eemaldamist ning 31. märtsi ehk sama päeva õhtuks olidki need linnapildist kadunud. Viljandi abilinnapea Kalvi Märtin nentis, et toonane juhtum lahenes õnnelikult, ja täpsustas, et linna vastutusalas on tegelikult üsna vähe reklaame.