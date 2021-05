Telia Eesti tehnoloogiajuht Andre Visse ütles, et uutele tehnoloogiatele ruumi tegemiseks on vajalik mõne vanema põlvkonna võrgu sulgemine ja kasutuses olevate ressursside vabastamine. Selle kasuks räägib tema sõnul ka asjaolu, et uued tehnoloogiad pakuvad mitu korda paremat kasutuskogemust ja paremat kvaliteeti ning pealegi on uued tehnoloogiad nagu 5G eelmistest märksa keskkonnasõbralikumad.