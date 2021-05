«Meil on vaja aega, et asi põhjalikumalt läbi mõelda,» selgitas Viljandi volikogu eelarve- ja arengukomisjoni juht Helmut Hallemaa. Just see komisjon otsustas, et Holstre-Polli keskuse omanike ringist lahkumise otsus tuleb tänase istungi asemel langetada juunis.