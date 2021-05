Viljandi vald tegi mõni aeg tagasi lasteaedadele ettepaneku, et nende mänguväljakud võiks suvel kõigile soovijatele avada. 25. mail aga saatis Viiratsi lasteaia hoolekogu vallavalitsusele pöördumise, milles seda plaani heaks ei kiideta. Hoolekogu pöördumisest võib lugeda, et arutluse käigus jõuti selgusele, et idee väiksemate asulate laste suve mitmekesistamiseks on kiiduväärt, kuid seda ei ole mõistlik rakendada Viiratsis.

Viiratsi lasteaia direktori Luive Rehandi sõnul on lasteaed ja hoolekogu mures, mis hakkab saama siis, kui mänguväljakul on võimalik käia kõigil soovijail. Plaanile pole vastu mitte ainult hoolekogu, vaid ka direktor ja õpetajad ning seda on ka vallale väljendatud. "Me ei näe põhjust, et meie lasteaed peaks olema kõigile avalikult kasutatav. Mänguväljak on seni kogu aeg olnud suletud ning soovime, et see oleks nii ka edaspidi," rääkis Rehand. Samuti on Viiratsis olemas nüüdisaegne perepark, kus on vaba aja veetmise võimalused igas vanuses lastele.