Viljandi politseijaoskonna juhtivuurija Dan-Kristjan Tops ütles, et käesoleva aasta jooksul ei ole politseile Viljandimaalt ühestki valerahajuhtumist teada antud.

«Võrreldes varasemate aastatega on siin kandis teateid valerahast oluliselt vähemaks jäänud,» lausus ta. «Inimeste teadlikkus ja tähelepanelikkus sularahaga arveldamisel on paranenud ning paljud kaupmehed on endale soetanud korralikud sularaha kontrollimise seadmed ja uuendanud neis kasutatavaid programme.»