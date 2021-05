Esmaspäeval algab Mustla jäätmejaama ehitus

Viljandi vallavalitsuse avalike suhete spetsialisti Martin Raidi saadetud pressiteates on kirjas, et praegu pole vallas korralikku jäätmejaama, on vaid jäätmeaiad, kuhu inimesed on saanud viia väikeses valikus erinevaid jäätmeid. Rajatav jäätmejaam kerkib Ülensi külla krundile, millele vald on koostanud detailplaneeringu ning loodetavasti katab see Mustlas ja lähipiirkonnas jäätmete äraandmise vajaduse.