Kontsert viib teatrisõbrad muusikalisele rännakule läbi aastakümnete, kuid üllatusi pakuvad helilooja ja dirigendi Rasmus Puuri uhiuued seaded, mis valmisid just selle plaadi jaoks. Ugala muusikajuht ja plaadi koostamise eestvedaja Peeter Konovalov rääkis, et helikandjat koostades oli üks esimesi põhimõtteid, et seal peaks olema originaallooming, mis on tehtud konkreetselt mõnele lavastusele.