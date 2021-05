Endine Viljandi volikogu juht asus RMK nõukogu esimeheks

Aprilli lõpus nõukogu liikmeks määratud endine sotsiaaldemokraatliku erakonna poliitik ja nüüdne ettevõtja Länts selgitas, et tema eesmärk on viia Riigimetsa Majandamise Keskuse (RMK) tegevus vastavusse ühiskonnas kujunenud ootustele metsale ja metsamajandamisele. „Kui 2016. aastal oli RMK suurettevõtete seas parima mainega, siis nüüd ollakse langetud 16. kohale,” nentis ta.

Maineparandamise kindlat plaani Läntsil enda sõnul veel pole, aga võimalused on tema sõnul selleks loodud. „Kui tänavu maksis RMK riigieelarvesse dividende 33 miljonit eurot, siis kahe aasta pärast on riigi ootus 15 miljoni eurot,” tõi ta ühe olulisima näite. „Ma tahaks, et RMK töötajad võiksid taas uhkusega öelda, kus nad töötavad ega peaks end seejuures halvasti tundma.”