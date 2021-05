Uue haigla ehitamise teekond, mille sihtasutuse Viljandi Haigla juhatuse esimees Priit Tampere on kaasas käinud, on olnud küllalt künklik. "Olen vana mägimatkaja ja alpinist ning ka siin on olnud kogu aeg niimoodi, et viimasel hetkel kukud teekonna algusesse. Nagu ka "Tsirkuse" mängus, et ronid, ronid ja siis kukud jälle kuskile," rääkis ta. Sellist hetke ei ole siiski olnud, kui uks oleks täiesti kinni löödud. Nüüd on Tampere sõnul suurem osa riske möödas ja läheb ehituseks.