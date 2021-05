"Teie olete nüüd 29. kudujad," lausus külamajas vaiba kudumist juhendav Anne Kaljumäe, kui Urissaare kantrifestivali meeskond läks eile õhtul ühistöösse oma vaibatriipe looma. Selgus, et esimene kuduja Mati Mäeots on kodus kangastelgedega varemgi tutvust teinud, ent teistele oli see esmakordne proov.