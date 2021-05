«Me küll ei läinud linnavalitsusse kaaluma, aga oma viis või kuus kilogrammi tuli küll. Võtsime ette suhteliselt laia piirkonna ja hakkasime kõik eri otstesse minema,» rääkis keskkonnaspetsialist Villem Kutti ja tähendas, et kui korjamine tundubki kellelegi esiti ebameeldiv, siis on see tunne suuremalt jaolt peas kinni. «Kummikindad kätte ja on ka erinevaid vahendeid, näiteks näpitsad, millega korjata, kui kätega ei taha.»