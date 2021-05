Viljandi linnavalitsus otsib ehitajat, kes teeks valmis Männimäele Toome tänavale mänguväljaku lähedale välijõulinnaku. Abilinnapea Kalvi Märtini sõnul on terviseraja kõrvale välijõulinnaku arendamine vana teema ning see oli kavas juba siis, kui mänguväljakut ehitati. «Siis oli idee, et sinna peaks tekkima selline võimalus, et täiskasvanud saaksid terviseraja ääres trenni teha,» ütles ta.