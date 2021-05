Nagu ütles Eesti naiskonna peatreener Lorenzo Micelli, on üks tema peamisi eesmärke heade tulemuste püüdmise kõrval haarata kaasa võimalikult palju noori. «Noorte kaasamine on pikemas perspektiivis ülioluline,» nentis ta ning rääkis, et peale Liisbet Pilli on koondisega kaasas Häli Vahula, Eva Liisa Kuivonen ja Kadri Kangro. «Nendega töötamine on tulevikule mõeldes väga tähtis, sest nemad ongi ju koondise tulevik. Püüame neid võimalikult palju koondise juurde tuua ja neile ka mänguaega anda.»