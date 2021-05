Suur intervjuu ⟩ Põuast ja viirusest räsitud Mehhikos elav Viljandimaa kirjanik: surma ja suremist on väga palju olnud

Koroonaviirusest räsitud hiidlinnas kirja pandud lugu jumalatest ja maailmade loomisest pälvis tänavusel Eesti ulmeühingu ja kirjastuse Fantaasia korraldataval ulmejuttude võistlusel esikoha ning varsti on ilmumas ka esimene romaan.

Jah, kasvasin Sürgaveres. Käisin sealses põhikoolis, millest on mul väga head mälestused – eriti koolimajast, mis asus suure pargi keskel, mandoliiniorkestrist, mille liige ma olin, kõikidest õpetajatest, kes tegid oma tööd hinge ja otsustavusega.

Kas te olete Patagooniasse jõudnud, see on ju ka Lõuna-Ameerikas.

Ei ole! (Naerab.) Ma tahtsin sinna minna, ent siis kohtusin oma praeguse abikaasaga, kes on mehhiklane, hakkasin õppima hispaania keelt ning elu viis mind Mehhikosse. Ma ei kahetse: kui ma esimest korda Mehhikosse tulin, jala lennujaamas rambile asetasin, siis ma teadsin, et nii, siin ma olen. Ma teadsin, et ma pean Mehhikos elama. Jõudsin koju.