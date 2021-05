Laupäeva keskpäeva paiku Viljandi turul ringi kõndides võis tõdeda, et kevad on täies hoos: jätkuvalt on kuum kaup istikud, lilled ja muidugi maasikad, olgugi et veel väljamaised. Valikusse on lisandunud juba ka kodumaised kurgid ning tavapärase tomati-, kurgi- ja paprikataime kõrvale on valikusse tekkinud eksootilisemaid, näiteks füüsaleid ja lõhnavaid lillherneid.