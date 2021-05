Auhinnalise kohata Tallinnast naasnud õpilasfirma: tuju on väga positiivne!

Viljandi gümnaasiumi õpilasfirma Cafessa jõudis tänavu võistlusel superfinalistina küll parimate sekka, ent auhinnalist kohta ei õnnestunud tüdrukutel saada. Juhendaja Külli Hiiemäe-Metsari käe all valmistavad noored käsitööna jahvatatud kohvi sisaldavaid kotikesi, mis töötavad samamoodi nagu teekotikesed. "See teeb mugavamaks kohvi tegemise väljaspool kodu, näiteks reisidel ja tööl, kus ei ole võimalust kasutada kohvimasinat või presskannu," seisab Cafessa kodulehel tootetutvustuses ning lisatud on, et nii saab nõndanimetatud pätikohvi tegemisel vältida probleemi, kui kohvipuru jääb häirivalt tassi põhja.