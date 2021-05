Pärimusmuusika aida kohvik on üks neist vähestest Viljandi toidukohtadest, mis koroonakriisile alla vandus ja kuhu niipea einestama ei pääse. Nüüd püütakse sinna leida rentnikku. FOTO: Matis Velt

Et esmaspäevast tohivad toidukohad einestajaid taas tuppa lasta ning võib oodata klientide hulga kasvu, on suurenenud nõudmine kokkade järele. Töötukassa andmetel on tööpakkumisi tervikuna praegu tavalisest tublisti enam.