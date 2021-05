2019. aastal Viljandis loodud ennetus- ja peretöökeskus on ministri hinnangul täitnud just seda rolli, mida selline lapsevanematele ja lastele loodud asutus peab täitma. "Nägin selliseid keskusi kümmekond aastat tagasi Rootsis ja Norras ning siis sai vaid loota, et need ka Eestisse tekiksid," rääkis Riisalo. "Viljandi Perepesa on oma tegevuses olnud igati veenev."