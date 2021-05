Paganama Paganamaa ehk Tunne oma kodumaad, 1. osa

Kas suvel rännuhimulisi ka piiri taha lastakse, pole veel teada. Seda enam tasub flirtida mõttega, kuidas oleks mööda kaunist kodumaad ringi tiirutada. On ju Eesti ühest küljest nii pisike, et pane või taskusse, teisalt leiab siit silmailu alates paesest põhjarannikust kuni lõunapoolse kuppelmaastikuni välja. Kõik need põlismetsad, sügavad sood ja rohetavad niidud sinna vahele. Samas on armas koduõu kogu aeg turvaliselt ligidal.