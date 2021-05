Ilmataat hoiab küttega kokku ja kastmisvooliku käeulatuses

Ilmateenistuse andmeil laupäeva ööks õhurõhk tõuseb ja Venemaalt laieneb kõrgrõhkkonna serv Eestini. Taevas on selgem ja sajuta ning õhk jahtub 3–9 kraadini, maapinna lähedal pole välistatud langus 0 kraadi lähedale. Hommikuks toob edelavool niiskust, Liivi lahe ümbruses ja Eesti lõunaservas pilved tihenevad ja vihmavõimalus suureneb. Päeval laieneb Taani vete kohalt uus madalrõhkkond Läänemerele. Kahe rõhuala piirimail areneb rünksajupilvi lisaks ja sajuhooge on laialdaselt. Tuul pöördub lõunakaarde ja on võrdlemisi nõrk. Õhutemperatuur tõuseb 13–16 kraadini.

Pühapäeval liigub madalrõhkkond Skandinaavia lõunaosa kohale ja laieneb üle Läänemere idaranniku. Öösel on sadusid põhiliselt Eesti idaservas, tuul on nõrk ja muutliku suunaga. Õhutemperatuur on 4–9, Ida-Eestis kuni 11 kraadi. Päeval soosib madalrõhuala mõjusfäär tõusvates õhuvooludes rünksajupilvede arengut ning siin-seal tuleb hoog vihma. Tuul pöördub läänekaarde ja muutub pisut tuntavamaks. Õhutemperatuur on 12–17 kraadi.

Esmaspäeval on tõusva õhurõhu foonil öö selgem ja suurema sajuta ning jahe. Päeval vaheldub selge taevas pilverünkadega, millest siin-seal võib tulla üürikesi sajuhooge. Puhub tugev edela- ja läänetuul. Õhutemperatuur on öösel 4–9, päeval tõuseb 11–16 kraadini, läänekaare tuulele avatud rannikul jääb piiriks 10 soojakraadi.

Teisipäeva öö hakul on taevas selgem, ilm sajuta ja mõõduka lõunakaare tuulega. Õhutemperatuur on 6–11 kraadi. Hommikuks pilved tihenevad, vihma sajab suurema tõenäosusega saartel ja Loode-Eestis. Päeval siseneb Läänemere õhuruumi uus, aga esialgu rahulik madalrõhkkond. Arenevaist pilverünkadest tuleb mõnes kohas hoog vihma, õhtu poole jõuavad merelt tihedamad sajupilved. Tuul pöördub kagusse ja itta ning veidi tugevneb. Õhutemperatuur on 12–17 kraadi. Kui õhuvool enam lõunasse pöördub, jõuab kohale soojem õhumass ja õhutemperatuur tõuseb 20 kraadi lähedale.

Kolmapäeval liigub madalrõhkkond edasi Botnia lahele, muutub aktiivseks ja tõstab meil päeval edelatuule tugevaks. Öö tuleb vihmane, õhutemperatuur tiirleb 10 kraadi ümber. Päeval on kohatisi sajuhooge, sooja 12–16 kraadi.