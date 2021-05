Arengukava muudatusega suunati üleminekuperioodiks täiendavalt 15 miljonit eurot COVID-19 kriisi järel taastumise toetuseks. Koos juurdemaksega on rahastuse kogumaht 54,4 miljonit eurot.

"Senine, ligi 40 miljoni eurone eelarve ammendus eelmisel aastal ning kuigi väljaantud raha laekub tasapisi fondi tagasi, on äärmiselt oluline, et saime võimaluse suunata lisaraha maapiirkonnas ettevõtluse edendamiseks," ütles maaeluminister Urmas Kruuse. "Paljud ettevõtjad on valmis rohkem panustama digi- ja rohepöördesse ning vajavad selleks tuge täiendavate rahastamisvõimaluste kaudu."