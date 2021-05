Viljandi haigla loodab, et uue infosüsteemi kasutusele võtmine muudab arstide töö lihtsamaks ja patsientide ravi paremaks kui seni. FOTO: Elmo Riig/SAKALA

Selle nädala hakul tuli Viljandi haiglal inimeste suure vaktsineerimishuvi tõttu mitu korda lõpetada veebi teel registreerimine, et hoida töös hädavajalikku infosüsteemi. Samal ajal sai haigla teatada, et aasta lõpul vahetatakse see infosüsteem välja.