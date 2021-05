Noorte töömalevasse on kaks korda rohkem tahtjaid kui kohti

Malevat korraldav Viljandi avatud noortetoa (VANT) töötaja Liis Lääts ütles, et tööd pakutakse 85 noorele. Varasema kuue asemel võetakse tööle kaheksa rühmajuhti. Kahes esimeses vahetuses on 30, kolmandas 25 noort.

"Et noored töötavad tänavu ka ettevõtjate juures, ei pea meie neile palka maksma. Seetõttu oli meil võimalus rohkem tööd pakkuda," lausus Lääts.

Selle, kes 173 noorest malevasse pääseb, otsustavad vahetuste rühmajuhid. Noored said valida, millisesse vahetusse nad minna soovivad. Kõige rohkem tahtjaid on teise vahetusse, sinna soovib saada 73 inimest. "Rühmajuhtidel on väga suur valik. Nemad peavad siis otsusele jõudma, miks just need noored tööle saavad," ütles Lääts.

Malevasse kandideerimiseks pidi noor täitma põhjaliku veebivormi, kus pidi vastama hulgale küsimustele. "Nad pidid end mõne lausega kirjeldama ja välja tooma, mida neile vabal ajal pärast kooli teha meeldib. Samuti pidi kirjutama, miks peaks just temast saama malevlane, ning kirjeldama varasemat töö- või laagrikogemust. Sellest pole hullu, kui kogemust pole, see pole kriteeriumiks," rääkis Lääts.

Samuti pidi kirja panema motivatsiooni ja eesmärgi, miks malevasse tulla tahetakse. "Seda oli väga põnev lugeda. Oli väga erinevaid eesmärke: mõni tahab teenida taskuraha, mõni oma töötasu investeerida. Mõni tahab leida sõpru, mõni lihtsalt aega veeta ja kodust välja saada," kõneles Lääts.

Keskmiselt võttis ankeedi täitmine 183 minutit. "Nad olid selle tõesti väga tõsiselt ette võtnud, vastused olid pikad ja põhjalikud. Konkurents on äärmiselt suur."

VANT korraldab sellisel viisil malevat esimest korda, aga nagu Lääts ütles, on ka varem kohti jäänud väheks. "Soovijaid on väga palju, sest alaealistel, eriti 13–15-aastastel on keerukas tööd saada," selgitas ta.

Noored lähevad tööle Maxima poodidesse ning kuude Coopi kauplusesse. Seal tehakse laotöid ja aidatakse kaupa välja panna. Suuremate noortega minnakse Kolga-Jaani Eeriksaare tallu, kus korjatakse teetaimi. Lisaks pakub tööd Viljandi Linnahooldus.

Esimene vahetus algab 28. juunil.