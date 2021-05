Eesti tantsuagentuuri saadetud pressiteates tsiteeritakse uuendatud "Koolitantsu" peakorraldajat Raido Bergsteini, kelle sõnul on viimane aasta näidanud, et harjumuspäraseid asju enam tavaliselt teha ei saa. Ta lisab, et sellest hoolimata on "Koolitants" endiselt just see tantsulava, kuhu noored tantsijad oma loovuse ja liikumise piire avardama on oodatud. "Virtuaalsed tantsupäevad on traditsiooniliselt koostatud maakondade kaupa ning neist leiab ka tantsuvaldkonna tunnustatud tegutsejate tagasiside ja kokkuvõtted. Virtuaalsetel tantsupäevadel kuulutab eripreemiad välja Eesti noorte tantsu ühingu noortest tantsijatest koosnev žürii ning festivali kunstilised juhid Linnar Looris ja Kadi Aare valivad välja tantsud augustis ja septembris Pärnus, Tallinnas, Viljandis ja Põlvas toimuvale kontserttuurile," kõneles Bergstein.