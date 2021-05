Võidetud kohtumine kergitas viljandlased liigatabelis kaheksa punktiga kaheksandale kohale, punkt vähem on Tartu Tammekal, kellel on peetud mulkidest kolm kohtumist vähem. Seitsmendal kohal asuval Kuressaarel on kogutud kümme punkti, aga nendel on Tulevikust mäng rohkem peetud.