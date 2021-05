Õpetajate leidmist pärsivad elukoht ja palganumber

Osa konkursse on välja kuulutatud seetõttu, et eelmisel õppeaastal olid ametis erihariduseta õpetajad, kelle võis tööle võtta vaid aastase lepinguga. Kui õppeaasta lõpeb, peab kool korraldama uue konkursi. Koolijuhtide sõnul tingib tööjõu puuduse ka staažikate õpetajate pensionile siirdumine.

Abja gümnaasium otsib praegu õppealajuhatajat, kahte matemaatikaõpetajat ning kokkuleppelise koormusega koolipsühholoogi ja eesti keele õpetajat. Osalise koormusega poiste ja tüdrukute kehalise kasvatuse ning saksa keele õpetaja kohal töötasid inimesed aastase lepinguga ning välja tuli kuulutada uus konkurss. Direktor Ardo Agasild ütles, et sellest aastast lähevad kolm töötajat vanaduspensionile. Tema sõnul pole lahkumine seotud distantsõppe raskustega. «Nad on lihtsalt teinud sellise otsuse ja ma arvan, et soovivad pühenduda rohkem lastele ja lastelastele.»