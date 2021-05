Aivo Jurak on aastaid mai lõpus Kolga-Jaani lähedal Veski talus käsitöö- ja vanavarapäeva korraldanud, aga tänavu ei andnud vald selleks luba. Jurak on otsuse üle nördinud, sest teistes Viljandimaa valdades on laadapidamiseks luba antud.