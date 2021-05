«Info tuleb panna voolama ja meie eesmärk ongi aidata liikuda Excelis kinni olevatest failidest ühtsesse töökeskkonda, kus kõik saavad koos tegutseda. Info saab süstematiseeritud ja inimeste peast välja. See on igas osakonnas sama ja kättesaadav siis, kui vaja, mitte siis, kui asjaga kursis olev inimene on tööl, tuleb koosolekule või jõuab meilile vastata,» selgitas Eziili kaasasutaja ja tegevjuht Maido Janke.