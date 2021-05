Üle mitme aasta on tänavu Eesti kündmise meistrivõistlused Olustveres. Sealse õppetalu juht ja võistluste peakorraldaja Riho Kala ütles, et 17. septembrile kavandatud võistlus on sedapuhku ainult kõrrepõllul, sest mullu ei olnud veel teada, et võistlused võivad sinna tulla.