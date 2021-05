Kondase silla taastamiseks saadi raha kokku

Hinnapäringu järgi oleksid tööd maksma läinud üle 51 000 euro. Et kaasava eelarve elluviimiseks on vald ette näinud 40 000 eurot, anti ettepaneku esitajatele võimalus leida puudujäävale osale kaasrahastus. Kõigepealt peeti läbirääkimisi pakkumise teinud osaühinguga Top Marine Infra ja suudeti silla rajamise lõplikuks hinnaks kaubelda 46 625,47 eurot. Idee esitajate tegutsemise tulemusena on nüüdseks kokku saadud kogu vajaminev summa. Lisaks valla kaasava eelarve 40 000 eurole toetavad Kondase silla rajamist kalastusklubi Suure-Jaani Säga 37 liiget, vallavolikogu liige, Võhma ettevõtja Ago Vingissar, kalastusklubi liikmed Heino Johanson, Lembit Sepp ja Aino Viinapuu. Ago Vingissar annab 5000 eurot ning Aino Viinapuu oma volikogu esimehe kuupalga ehk 700 eurot, Heino Johanson 100 eurot ja Lembit Sepp 50 eurot.