Farištamo Eller: «Kas nad ei tea, et toitu ei tohi ära visata?»

TOIDU PÄÄSTMINE on olnud üks mu viimase aja huvitavamaid ja ka paremini silmi avavaid kogemusi. Elame ühiskonnas, kus veel täiesti kõlbliku toidu prügikasti panemine on ühiskondlikult aktsepteeritud, aga prügikastist toidu äravõtmine mitte. Tunnistan ausalt, et prügisukeldumine (inglise keeles dumpster diving) on emotsionaalselt üsna ebamugav. Prükkar? Lausa varas? Kas äravisatud asja saab varastada? Mind aitas ootamatult viieaastane tütar, kes küsis igasuguse sotsiaalse surve vabalt: «Kas nemad (toidu prügikasti viskajad – toimetus) ei tea, et toitu ei tohi ära visata?»