Esmaspäevast, 24. maist on Ugala teatri uksed jälle avatud ja juba sama päeva õhtul esietendub kaks lavastust. Kui tavaliselt on maikuuga hooaeg läbi saanud ja alanud alles septembri keskel, siis nüüd mängivad näitlejaid teatrimajas ka juunis ja augustis, et vahepealset sunnitud pausi tasa teha.