Jääkeldri uue laastukatuse headust kinnitas meister tagumikuliuga

Enne katusele ronimist tunnistab katusemeister Maiker Reimann, et varem on ta ühelt oma katuselt sel moel alla lasknud. See olevat iidne laastukatusemeistrite tava. Kui laastud on hoolikalt valitud ja õige suunaga paigutatud, pääseb liulaskja pindude ja marrastusteta. «Puidukiud peavad juhtima vee katuselt maha ning takistama selle imbumist laastu sisse,» selgitab Reimann.