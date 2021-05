«Seda dressi ma ilmselt enam selga ei tõmba. Ma vähemalt arvan, et keegi enam ei looda, et ma uuesti kaasa lööks,» ütles koondise eest 75 kohtumises kaasalöönud nurgaründaja, praegu Luksemburgi kõrgliigaklubisse VC Mamer kuuluv Ennok laupäeval Tallinna lennujaamas. «Kuna sai lubatud, et valiktsükli ikkagi kaasa teen, siis tuli see ära mängida. Eks pärast eelmist (Soomes veedetud – toimetus) klubihooaega olnuks seda parem teha, aga ka tänavuse aasta pealt oli see veel enam-vähem mõeldav.»